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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. ندوة تعريفية لبرنامج تدريبي في الأمن السيبراني بـ "غرب فرجينيا"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس فتح باب التقدم لبرنامج تدريبي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة فصل دراسي واحد في جامعة غرب فرجينيا (West Virginia University) بمجال الأمن السيبراني.

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جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل تثقيفية فى التخاطب لأولياء الأمور

يقبل البرنامج التدريبي كلا من التخصصات الأتية: 


- المهندسين المتخصصيين بوحدات ومراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات المصرية والمجلس الأعلي للجامعات. 
- أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الهندسة ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات.

-  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الحاسبات والمعلومات.

البرنامج التدريبي ضمن "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من خلال الإدارة المركزية للبعثات.

سوف تقوم الإدارة المركزية للبعثات بعقد ندوة تعريفية للبرنامج يوم 31/3/2022 الساعة الثالثة عصرا من خلال لينك زوم 

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/174

والجدير بالذكر نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعه عين شمس بالتعاون مع مركز ذوي الإحتياجات الخاصة بالكلية ورشة عمل تفاعلية بعنوان "كيف نعلم ونساعد طفلنا الذى يعانى من تأخر نمو اللغة".

اقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هويدا الجبالى عميد الكلية، بإشراف وتنظيم الدكتورة راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بالتعاون مع الدكتور احمد الكحكى مدير مركز رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة.

حاضر بورشة العمل كل من الدكتورة منى زهني، أستاذ عبد اللطيف على أخصائي التخاطب بمركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشادت الدكتورة راندا كمال وكيل الكلية  خلال كلمتها الافتتاحية بورشة العمل بالمجهودات المبذولة من الأخصائيين والاستشاريين بالمركز في تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى ضرورة أن يمتلك أولياء الأمور الثقافة والوعى الكافي لمراحل  تطور ونمو الأطفال اللغوى والإدراكي لأن الطفل قد يعانى تأخر لغوى بسيط يصعب على الأهالى ملاحظته فى السنين الأولى اذا لم يمتلكوا المعرفة الكافية.

وطالبت الأهالي الذين حضروا الندوة باتباع التوجيهات التي يطالبهم الاستشاريين بتطبيقها أثناء التعامل مع الأطفال و الالتزام بجلسات التأهيل اللغوي.

من جانبه أوضح عبد اللطيف علي فى محاضرته خلال الفعاليات انه يجب على أهالى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والتأخر اللغوى أن يكونوا حريصين على الوعى أثناء التعامل مع الأطفال وأن يكونوا محفزين لأطفالهم.

وأوضحت الدكتورة منى زهنى للحضور متطلبات نمو اللغة عند الأطفال ومراحل تكوين اللغة وكيفية تنميتها والتعزيز اللغوى للأطفال وتسمية كل شئ فى البيئة المحيطة بالطفل كإستخدام كلمة لوصف الاشياء  واستخدام الكروت الضمنية والصور الواقعية الطبيعية الاقرب للبيئة.

كما عرضت بعض الأدوات التى يمكن أن يستخدمها الأهالى فى تدريب اطفالهم.

وفى ختام الورشة قام الاخصائيين والاستشاريين بالإجابة على كافة تساؤلات أولياء الأمور فى مجال التخاطب.

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