احتفالية ثقافية وفنية بـ مهرجان القاهرة السينما الفرنكفونية

أقام مهرجان القاهرة السينما الفرنكفونية برئاسة الناقد السينمائي د. ياسر محب مؤسس ورئيس المهرجان احتفالية ثقافية وفنية خاصة بمناسبة أعياد الفرنكفونية التى تقام فى شهر مارس من كل عام و ذلك بقصر السينما بجاردن سيتى.



و قد حضر الاحتفال كل من السفير وزير مفوض خالد عارف مدير الشؤون الفرنكفونية بوزارة الخارجية، الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية و مدير قصر السينما، الفنانة لطيفة فهمى، المخرج اشرف فائق ، و كذلك ممثلى من سفارات كل من لبنان و تونس و السنغال و بنجلاديش و المغرب ، و ممثل الشؤون الثقافية ribio nzeza بجامعة سنجور بالإسكندرية.



و قد بدأت الاحتفالية بعرض فيلم قصير عن تاريخ الفرنكفونية ، و دور مصر البارز فى دعم الفرنكفونية على مختلف الأصعدة وخاصة الصعيد الدبلوماسى و الفنى و الثقافى كما تناول الفيلم ذكرى تاريخ وضع حجر الأساس استوديو مصر على يد طلعت باشا حرب ( رائد الاقتصاد المصرى و ابو السينما المصرية).



عقب ذلك اقامه حلقة نقاشية تحت عنوان "مصر و الفرنكفونية .. تاريخ حافل من النجاح و العطاء المتبادل ) أدارها د. ياسر محب رئيس المهرجان.



و استهل الحديث السفير خالد عارف متحدثا عن دور مصر البارز فى المنظمة الفرنكفونية و مشاركتها فى المحافل الثقافية و الفنية و الرياضية كما تحدث أن يوم اقامه الاحتفالية يوفق إتمام المنظمة عامها ال٥٢ ، وأن مصر قامت بمنح المنظمه أول رئيس لها و هو د. بطرس بطرس غالى، كما تحدث عن ان حرص مصر على المشاركة فى القمة التى ستقام فى الدوله الشقيق تونس هذا العام.



كما استطرد الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية و مدير قصر السينما مطالبا بضرورة تدشين سبل التعاون السينمائى بين مصر و المنظمة على أن يكون هذا التعاون حقيقى يترك اثر ايجابى فى نفس المتلقى و إن قصور الثقافة السينمائية المصرية ترحب دائما بعرض الأفلام الرائعة التى كان لها مشاركة متميزة فى المحافل الدولية.



كما قال المخرج اشرف فائق " أننا نفتقد عرض الافلام الناطقة باللغة الفرنسية بداخل مصر على الرغم من وجود الكثير من الأفلام الجيدة بها.



و دعا إلى وجود نادى للسينما الفرنكوفونية يعرض بشكل دورى داخل قصور الثقافة المصرية.



كما تحدثت الفنانة لطيفة فهمى عن الدور الذى قامت به من خلال عملها بالمركز الثقافى الفرنسى وذلك في إطار التعاون الثقافى الفرنسى المصرى و ذكرت امثله كمهرجان الشباب المبدع للمسرح و السينماتك

كما تحدث الممثل عن السفارة السنغالية الحاج مالك سيك عن السينما السنغالية و تطورها و الموضوعات التي تهتم بها كما أوضح أن السينما السنغالية استطاعت ترك اثر و علامه بارزة بالمحافل الدولية التى شاركت بها.



كما تحدث مسؤول النشاط الثقافى بجامعة سنجور ribio nzeza عن الدور الثقافى و التوعاوى الذى تقوم به الجامعة لطلابها.



أعقب ذلك عزف فرقة " اكورديونيلا" مجموعة من اشهر المقطوعات الموسيقيه منها ١٠٠ سنة سينما، طير بينا يا قلبى للفنان محمد فوزى، أنا يا أنا للفنانة فيروز ، 13 days in paris ، Historian de UN AMor.

و اختتم الحفل بعرض الفيلم الكندى " حروب" الفائز بجائزة الدكتور بطرس بطرس غالي لأفضل سيناريو من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية فى دورته الأولى التى عقدت خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١

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