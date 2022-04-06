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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 6-4-2022

صدى البلد

استقر سعر الدولار في البنوك  بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 6-4-2022، مقابل الجنيه المصري، عند أعلى مستوى له في حوالي عامين، مدعومًا بالتعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وقدم بنك أبو ظبي أعلى سعر لـ شراء الدولار.

سعر صرف الدولار

ويقدم موقع "صدى البلد"  لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6  أبريل 2022 وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.


أعلى سعر للدولار

 

ووفقا لأخر تحديث، سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 18.20 جنيه للشراء، مقابل 18.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.25 جنيه للشراء و15.35 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 18.24جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 18.23 جنيه للشراء و18.33جنيه للبيع، وفي بنك الأمارات دبي الوطني سجل سعر الدولار 18.22 جنيه للشراء و18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 18.22 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.23 جنيه للشراء و18.33جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان وصل سعر الدولار إلى 18.20 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل سعر الدولار 18.21 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.19 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم سجل الدولار 18.21 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الاسكندرية إلى 18.20 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك:" كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري" 18.23 جنيه للشراء و18.33 جنيه للبيع.

البنك المركزي

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي خلال مارس الماضى أسعار الفائدة بنسبة  1%  واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.24جنيه

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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