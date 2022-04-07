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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوباميانج يقود هجوم برشلونة أمام فرانكفورت الألماني في الدورى الأوروبي

برشلونة
برشلونة

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم، الخميس، على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت والقناة الناقلة:


تقام مباراة برشلونة وفرانكفورت في تمام التاسعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم بتعليق يوسف سيف.

 

ويبدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى: 

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: أراوخو، بيكيه، إريك جارسيا، ألبا.

الوسط: بيدرى، جافى، بوسكيتس.

الهجوم: أداما تراورى، أوباميانج، فيران توريس. 

برشلونة ضد فرانكفورت:


يسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له الخميس المقبل على ملعب كامب نو.


وكان فريق برشلونة تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد التغلب على جالاتا سراي بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

برشلونة آينتراخت فرانكفورت الدوري الأوروبي برشلونة وفرانكفورت

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