عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد نجاتي: دور مصطفى شعبان في الحاج متولي كان بتاعي ورفضته

محمد نجاتي
محمد نجاتي

كشف الفنان محمد نجاتي، تفاصيل عن الدور الذي عرض عليه في مسلسل الحاج متولي، والذي كان من بطولة النجم الراحل نور الشريف.

وقال محمد نجاتي، في حوار مع الإعلامية ياسمين علي، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الأحد، إن دور مصطفى شعبان في الحاج متولي كان بتاعي ورفضته. 

فيما أكد الفنان محمد النجاتي، أن يتم تقيم الفن بأشياء غير صحيحة، والجميع يتحدث بطريقة غير معهودة، والحديث عن أمور غير هامة.

وأضاف محمد نجاتي، في حوار مع الإعلامية ياسمين علي، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن :"لو مراتي مش عاوز حد يلمسها ما أدخلهاش الفن، وفتحت السبيكر مع المخرج علشان مراتي تفهم موضوع طلاق منة". 
وأكمل الفنان محمد نجاتي، أن :"جاءت لي منة عرفة وطلبت مني أنها مش عايزه تتشال"، متابعا أن :" إزاي منة عرفة تقولي مش عاوز أتشال، حزين إنه بعد 30 سنة تمثيل أول مرة  أبقى ترند  بسبب خناقة". 

 

محمد نجاتي الحاج متولي اخبار التوك شو ياسمين على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

موعد صرف معاشات مايو 2022

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

الاختيار 3 الحلقة 9.. فيديو مسرب بين خيرت الشاطر ومحمد مرسي يكشف حجم التأمر على مصر

موضوعات متعلقة

منة عرفة عن أزمتها مع محمد نجاتي: "محصلش أي حاجة من اللي قالوها"

ترشيحاتنا

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دعاء الميت في رمضان .. 15 كلمة تجعل رمضانه أجمل في الجنة

حريق يلتهم محلا تجاريا في شبرا مصر.. صور

آخر ساعة قبل الفجر في رمضان 2022 .. اغتنمها بهذا الدعاء

أول تعليق من ميدو على قرار رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر

أكثر من 5500 مستفيد من 8 معارض نظمت في جامعات حكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصطفي قمر يتألق في خيمة رمضانية بحضور كامل العدد.. صور

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

بعد أريد حلا.. هل يغير فاتن أمل حربي بنود قانون الأحوال الشخصية؟

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ