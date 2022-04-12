الولائم والعزومات عادات رمضانية لا تنقطع بالواحات في الوادي الجديد.. شاهد

تعتبر الولائم والعزومات من العادات والتقاليد المتوارثة بين أهالي الواحات في الوادي الجديد، خاصة في شهر رمضان، حيث تقوم العائلات في القرى بعمل موائد رمضانية وعزومات للأهل والأقارب بل تشمل الجيران والعائلات في القرية بل والقرى المجاورة واختفت تلك العادات بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماضيين ولكن هذا العام بدأت ترجع هذه العادات وخاصة في قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة ، وتختلف العادات من واحة لأخرى، فالعادات في واحة الخارجة تختلف عن "الداخلة" وعن "الفرافرة" و"باريس".

يقول محمد حرز من اهالي قرية الراشدة، إن كثير من فاعلي الخير يحرصون كل شهر رمضان علي عمل مائدة رمضانية أو عزومة يدعو إليها معظم أهالي القرية ويشارك الشباب في عملية الطهي والتجهيز بروح الفريق وفي جو يسوده الحب والإخاء .

وأشار حرز إلى أن أهالي الواحات لديهم عادات وتقاليد راسخة وموروثات ثقافية واجتماعية ثابتة لم تتغير أو تتأثر بالثقافات الجديدة التي طرأت على المجتمعات في الآونة الأخيرة.

من جانبه أشاد المهندس هلال عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرية الراشدة، بالتجمع الأسري لمعظم أهالي القرية على مائدة الرحمن موجها الشكر لكل من ساهم وشارك في هذه التجهيزات ، لافتا إلى أن أهالي الواحات يشتهرون بالكرم والطيبة ويعيشون حياة قناعة ورضا وترابط أسري في البيت وفي الحقل، وإن اختلف شكلا، فإنه لا يختلف أساسا، فأفراد الأسرة في المنزل يجتمعون على مائدة واحدة في الوجبات، خاصة فى الأعياد والمناسبات، ويكون حديثهم عن القيم والأخلاق.

ولفت إلى أن العزومات خلال شهر رمضان متبادلة داخل العائلة الواحدة وتتكرر بصفة دورية إلي أن ينتهي شهر رمضان المبارك، ناهيك عن العزومات والولائم خلال أيام العيد والتي تبدأ بحفلات الشواء وغيرها من عادات الأكل المتوارثة.

من ناحيته أكد فتحي خالد نائب رئيس القرية، أن أهالي الواحات يشتهرون بالكرم والطيبة، أن قرية الراشدة تشتهر بالكرم والطيبة حيث تقوم معظم العائلات بعمل عزومات للأهل والجيران، وغالبا ما تقوم القري بعمل عزومات لجميع مواطنيها من الصغار والكبار، وأحيانا تشمل العزومة جميع أهالي القرية، خاصةً أثناء الأفراح.

وأضاف خالد أنه بجانب العزومات العائلية تقام ولائم أثناء الأفراح ومناسبات الزواج حيث يقوم صاحب الفرح أو بذبح عجل أو عجلين على حسب المعازيم الذين وجهت لها الدعوة، وتقوم السيدات ممن اشتهرن بحرفية الطبخ الجماعي بطهي الطعام وتجهيزه، مشيرًا إلىى أن معظم العائلات فى الوقت الحالى يقمن باستئجار طباخين محترفين لتولي هذه المهمة، ويقتصر دور السيدات على مهام تجهيز وإعداد الطعام فقط.

من جانبه، أكد عماد سبع أحد شباب القرية المهتمين بمثل هذه العادات ، أن أهالي الواحات لديهم عادات وتقاليد متوارثة لا يمكن التخلي عنها ، فمثلا عادات العزومات والولائم تنتشر على مدار الشهر الكريم وفي مناسبات الأعياد.

وأضاف أن فكرة العزومات عادة متوارثة من الآباء والأجداد، وتعمل على توطيد العلاقات والترابط والحب والأخوة بين الأهل والجيران، ونبذ التباعد والشحناء.

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (1)

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (2)

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (3)

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (4)

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (5)

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (6)

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (7)

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (8)

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (9)

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (10)

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (11)

العزومات والولائم بقرية الراشده بالوادي الجديد (12)