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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 3 الحلقة 10..السيسي يطالب مرسي بـ فك حصار مدينة الإنتاج الإعلامي

ياسر جلال في الاختيار
ياسر جلال في الاختيار 3

كشفت الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 3، محادثة هاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع، ومحمد مرسي أثناء حصار حركة الإخوان وكلنا حازمون لمدينة الإنتاج الإعلامي. 

وقال  السيسي لمحمد مرسي:" الناس دي لازم تمشي وإلا هنتعامل معاهم بكل حزم وقوة..  الإعلاميين دول ناس بيعملوا شغلهم مينفعش يتحاصروا ويروعوا بالشكل ده..  الحصار ده لازم يتفك".

 

الاختيار 3

وللعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع. 

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة. 

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3”، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ظهر في البرومو الدعائي لمحة من أحداث العمل المعروض حاليا، والذي ستدور أحداثه حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، ويظهر خلاله عدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة 30 يونيو. 

الاختيار القوات المسلحة السيسي ثورة 30 يونيو Arts Entertainment مدينتي

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