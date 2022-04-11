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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الاختيار 3.. خلية مدينة نصر التابعة للقاعدة والحالمة بإمارة جهادية بسيناء|تعرف عليها

خلية مدينة نصر
خلية مدينة نصر

ظلت جماعة الإخوان الإرهابية طوال مسيرتها الحافلة وتاريخها، تقنع المواطنين بأنها الجماعة الدعوية التي تعرف دين الله والتقرب منه وهي من تجمع الفرقاء تحت راية الإسلام لعمل جماعة دعوية واحدة تؤمن بالاختلاف والتسامح فيما بينهم ، ولكن في واقع الأمر فإن الجماعة لا تعني معنى تجميع الفرقاء ولا ترى سوى قياداتها الذين يستقون منهم التعليمات والتحركات والأوامر وهم فقط من لهم السمع والطاعة، أما باقي الحركات والأحزاب والجماعات فهم لا شيء سوي تفاهمات مؤقتة تأخذ وقتها ثم تنتهي.

ولكن بعد ثورة 30 يونيو ظهرت الجماعة الإرهابية بوجهها الحقيقي الإرهابي وأثبتت أنها بعيدة كل البعد عن الإسلام ومفاهيمه المتسامحة والداعية إلى السلام والاستقرار، وجاء ذلك عندما شكلت الجماعة العديد من التنظيمات والجماعات الإرهابية النابعة منها والمتمسكة بأفكار سيد قطب وغيره من دعاة الإخوان الإرهابيين والقيام بعمليات إرهابية في البلاد بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها.

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ومن ضمن هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان، كانت خلية مدينة نصر التي تعرض لها مسلسل الاختيار 3 "القرار" في حلقاته وكشف العديد من الحقائق عن أعمالها وخططها الإرهابية التي كانت تعد لها الخلية لضرب مؤسسات الدولة وإضعافها وعمل حالة من عدم الاستقرار والفوضى في البلاد.

خلية مدينة نصر

ومن جانبه، قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أحمد سلطان، إن مسلسل الاختيار 3 سلط الضوء كثيرا على الإرهابي كريم بدوي باعتباره الرأس المدبر لخلية مدينة مصر وزعيمها، ولكن الخلية كانت تضم أيضا العديد من الأشخاص الإرهابيين الذين كانوا على درجة كبيرة من الخطورة، ومن ضمنهم طارق أبو العزم الذي كان عسكريا سابقا، وعمر رفاعي سرور.

وأضاف سلطان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خلية مدينة نصر تشكلت في عام 2012 بالتزامن مع فترة حكم الجماعة الإرهابية، وكانت فكرة التنظيمات الجهادية تنشط في هذه الفترة ويتم التنسيق بينها وبين جماعة الإخوان عن طريق أيمن الظواهري.

تأسيس تنظيم جهادي

وأشار إلى أن خلية مدينة نصر كانت تسعى إلى إعادة تأسيس تنظيم يتبع تنظيم القاعدة بشكل أساسي، خاصة بعد المحاولة التي كان يريد أن يقوم بها طارق أبو العزم في أوائل الالفية لتأسيس هذا التنظيم ولكن تم إلقاء القبض عليه، وعندما أفرج عنه عقب ثورة يناير حاول إعادة التنظيم من جديد.

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وتابع: "هدف هذا التنظيم إقامة إمارة جهادية في مصر، والمخطط الذي كان مرصود أن يتم العمل في منطقه القناة وسيناء باعتبار أن منطقتها الجغرافية أفضل لتوفير ملاذات آمنة للتنظيم".

تنظيم تابع للقاعدة

وأضاف سلطان أن طارق أبو العزم كان قد تأثر منذ البدء بأفكار تنظيم القاعدة، لذلك منذ الإفراج عنه كان يتواصل مع تنظيم القاعدة ويطلب الدعم منه، ولكن يقظة الأجهزة الأمنية وتتبع عناصر التنظيم تم إلقاء القبض عليهم قبل أن يكتمل المخطط وهرب عمر رفاعي سرور وتم إلقاء القبض على الباقي وأحبط مخطط إنشاء تنظيم جهادي يستهدف القوات المسلحة والشرطة وتعطيل الملاحة في قناة السويس.

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