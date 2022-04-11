أحمد موسى: الإخوان اتخذوا البرادعي سلما للوصول لأهدافهم.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 3، قائلا: "العميل محمد البرادعي وقيادة الإخوان وشركائهم الخونة من 6 إبريل والاشتراكيين والثوريين يد واحدة".



وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "فيه قنوات فتحت برامجها للبرادعي والاخوان اتخذوه سلم للوصول لأهدافهم".

وأشار "أحمد موسى"،: "جماعة الإخوان كاذبة ونسقت مع البرادعي"، موضحا: "البرادعي كان يريد أن يصبح رئيسا للحكومة".

وأوضح أن الإخوان نسقوا مع البرادعي، أول ما وصل من الخارج؛ حيث قامت بعد القنوات بفتح أبوابها له على أنه الذي سيغير البلد، وأنه الأيقونة «الناس بتنسى؛ وأنا بحب أفكرك كل شوية بالموضوع؛ ده دوري ومسئوليتي؛ علشان كل حاجة تبقى واضحة، وراح المقطم واتضرب بالأحذية».



ولفت إلى أن الإخوان أخبروا البرادعي بجمع مليون توقيع، وأكثر من 80% منهم من الإخوان «دي حاجات احنا كاتبينها، واشتغلنا عليها».

