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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضم 16 فريقا.. افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم بهيئة نظافة القاهرة| صور

افتتاح الدورة الرمضانية
افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم بهيئة نظافة القاهرة

حضر اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم التي تقام منافستها بين الإدارات العمومية والفرعيه لجميع العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لأول مرة منذ إنشاء الهيئه في تجمع اخوي يضم كل العاملين بالهيئة بكافة المركزيات والإدارات العمومية .

وأعرب الشرشابي أثناء حديثه لجميع الفرق المشاركة عن مدى سعادته لما وصلت إليه الهيئة من تعاون ومحبة وترابط بين جميع العاملين على مستوي الهيئة بالكامل، وطلب من الجميع التنافسية بشرف واحترام متبادل، وخاصة في المحافل الرياضيه ورفع شعار الرياضة اخلاق .

وقد ضمت الدورة الرمضانيه 16 فريقا من كل العاملين بالهيئة بكافه المركزيات والإدارات وتقام المباريات من العاشر من رمضان وحتي 20 من الشهر الكريم وتقدم جوائز للمراكز الأولي بالبطولة .

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وأقيمت مباراتين، مساء الاثنين بين الحدائق المتميزة، والإدارة العامة لمكتب رئيس مجلس الإدارة، والثانية بين فريق الورش الإنتاجية ونقابة العاملين بالهيئة، وتقام باقي المباريات علي مدار الأيام القادمة.

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القاهرة الدورة الرمضانية الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة الفرق الرياضة

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