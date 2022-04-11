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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جوهرة الفسطاط تضيء القاهرة.. تفاصيل إنشاء مدينة عالمية بمصر القديمة| صور

جوهرة الفسطاط
جوهرة الفسطاط

بدأت أجهزة وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التنمية الحضرية بالتعاون مع محافظة القاهرة في تنفيذ مشروع "جوهرة الفسطاط" بمصر القديمة على مساحة 30 فدانا بديلا عن "بطن البقرة العشوائية سابقا".

التصميم مستوحى من العمارة الإسلامية القديمة الذي تتميز به ‎القاهرة التاريخية على نفس ارض المنطقة العشوائية بإطلالة مباشرة على حدائق تلال الفسطاط، التى تقام على مساحة 800 فدان .‎

ويظهر من خلال التصميم روعة وجودة الشقق التي سيتم انشائها فضلا عن المساحات الخضراء واماكن ترفيهية واماكن للمشاه.

جوهرة الفسطاط


كانت محافظة القاهرة انتهت من إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة بنسبة 100%تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة  لقاطنيها.
   
وجرى إزالة ٨١١ عقار عشوائى بالمنطقة ، كما تم إخلاء وتسكين ١٨٤٩ أسرة  تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.
 

بطن البقرة سابقا 
بطن البقرة سابقا 


وقال محافظ القاهرة، إن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه،  إلى جانب المساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية .

وتم نقل المواطنين بالوحدات السكنية الجديدة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  لهم.

جوهرة الفسطاط (1)
جوهرة الفسطاط (1)
جوهرة الفسطاط (2)
جوهرة الفسطاط (2)
جوهرة الفسطاط (3)
جوهرة الفسطاط (3)
جوهرة الفسطاط (4)
جوهرة الفسطاط (4)
جوهرة الفسطاط (5)
جوهرة الفسطاط (5)
جوهرة الفسطاط (6)
جوهرة الفسطاط (6)
جوهرة الفسطاط (7)
جوهرة الفسطاط (7)
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جوهرة الفسطاط (8)
جوهرة الفسطاط (9)
جوهرة الفسطاط (9)
جوهرة الفسطاط (10)
جوهرة الفسطاط (10)
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جوهرة الفسطاط (11)
جوهرة الفسطاط (12)
جوهرة الفسطاط (12)
جوهرة الفسطاط (13)
جوهرة الفسطاط (13)
جوهرة الفسطاط (14)
جوهرة الفسطاط (14)
جوهرة الفسطاط بطن البقرة العشوائية مصر القديمة محافظة القاهرة الأسكان

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