خالد سليم وزوجته يخطفان الأنظار من أحدث ظهور لهما عبر انستجرام

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر خالد سليم بصورة رومانسية مع زوجته مما أثار إعجاب متابعيه.

يذكر أن انتهى صناع فيلم "في القلب" من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وسادت حالة من السعادة على كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، إنجي كيوان، كريم سرور، يوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم اسحق وإخراج مرقس عادل.