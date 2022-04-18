لأول مرة منذ 10 سنوات.. مسلسل سوري اجتماعي على شاشة سعودية| فيديو

عرضت قناه "euronews عربي" فيديو يوضح أنه بعد غياب أكثر من عقد للدراما السورية عن كبرى القنوات الخليجية، يبدو أن المقاطعة الفنية بسبب المواقف السياسية في طريقها إلى الزوال مع عرض مسلسل سوري، يتحدث عن "ما بعد الحرب"، على قناة إم بي سي المملوكة للسعودية خلال شهر رمضان.

وأضاف الفيديو أنه رغم المكانة التي تمتعت بها الدراما السورية قبل اندلاع الثورة عام 2011، غابت منذ ذلك التاريخ عن شاشات الخليج بوضوح، خاصة الأعمال التي درات حول الحرب، إثر تأزم العلاقات السياسية وقطع الخليج علاقاته مع نظام الأسد عام 2012.

وأكد أن منع المسلسلات من العرض وتوقف عجلة الإنتاج الممولة خليجياً لم يقف في طبيعة الحال في وجه بعض الممثلين السوريين الذين استطاعوا حجز أماكن لهم في الدراما العربية ذات الإنتاج المشترك، والدراما التاريخية التي تنتجها شبكات خليجية، كمسلسل باب الحارة.