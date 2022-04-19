مجلس النواب يستكمل مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي 2020/ 2021..اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي 2020/2021.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان أمس الاثنين والتي استمرت نحو 5 ساعات.

ومازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء المجلس، قائلا: “لسه ساعتين على الفطار شوفولنا موائد الرحمن لنا كلنا”.

ووجه رئيس البرلمان رسالة طمأنة لكل الأعضاء، خصوصا من لم يحصلوا على الكلمة، بأن غدا سيتم استكمال مناقشة التقرير، وإتاحة الفرصة للجميع.‎