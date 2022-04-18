علي جمعة: 3 أنواع لـ الإلحاد منها الأسود

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه وجماله، موضحا أن الشك أنواع ومنها المنهجي والمرضى.

وأضاف على جمعة، خلال تقديم برنامج «القرآن العظيم» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الإثنين، أن الشك المنهجي يعني استحضار الأسئلة بطريقة معينة، وهناك الشك المريض وهو أمرا مختلفا.

وأشار على جمعة، إلى أن الإلحاد أنواع، ومنها الإلحاد الأسود، وهو من لا يؤمن بوجود الإله، وهناك نوع من الإلحاد من يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن هناك نوع آخر ويكون لمن يؤمن بالله عز وجل والرسول ولا يؤمن بالتكليف.



فيما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله ينبه عن حقيقة يحاول الناس أن يتجاوزوها، وأن يعدوا ذكرها من الأمور المخيفة «حقيقة الموت»؛ والتي نراها كل يوم.

وأضاف "جمعة"، خلال تقديم برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه لو جمعنا عدد الوفيات كل يوم نراها تكاد تكون كل دقيقة «فالموت من الحقائق الكونية، والحقائق الإلهية»، لافتًا إلى أن بعض الناس بدأ باتباع فعل ما يسمى بمقاومة الموت.

وتابع عضو هيئة كبار علماء الأزهر، أن أناسا كثيرين بدأوا بالعمل على هذا الأمر تحت ما يسمى بـ «دراسة الخلية، ودراسة الشيخوخة»، والله سبحانه وتعالى حسمها بقوله تعالى «كل نفس ذائقة الموت»، لافتًا إلى أن سنة الله لا تحويل أو تبديل لها.