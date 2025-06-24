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وزير البترول يتفقد أعمال تجهيز سفينة التغييز "Energos Power" بميناء الإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يتفقد أعمال تجهيز سفينة التغييز "Energos Power" بميناء الإسكندرية

وزير البترول
وزير البترول
ولاء عبد الكريم


تسابق وزارة البترول والثروة المعدنية الزمن للانتهاء من تجهيزات سفن تغييز الغاز المسال، وتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف.

 أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية برصيف "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية لمتابعة موقف تقدم أعمال تجهيز سفينة التغييز "Energos Power"، تمهيدًا لتحركها إلى ميناء العين السخنة وربطها على الرصيف المخصص لذلك ، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز مرونة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، من خلال إدخال وحدات تغييز متقدمة قادرة على استقبال شحنات الغاز المسال المستورد، وإعادة تغييزه وضخه مباشرة في الشبكة القومية، بما يسهم في سد الفجوات المحتملة في الاستهلاك خلال فترات الذروة، خاصة محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية.

وشهد المهندس كريم بدوي خلال جولته موقف تقدم الأعمال الفنية والتجهيزات الخاصة بالسفينة، واطلع على الإجراءات الفنية والتعديلات الجارية تمهيدًا لبدء نقلها وربطها على ميناء السخنة خلال الفترة المقبلة.

وقد وجّه الوزير التحية لفرق العمل الذين يعملون على مدار ال 24 ساعة بروح الفريق الواحد للاسراع من اعمال التجهيزات والتعديلات اللازمة للسفينة وحرصهم الدائم على الالتزام الكامل بكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن تشغيلًا آمنًا وفعالًا وفق أعلى المعايير الدولية.

واطمأن الوزير على توافر الخامات والمعدات اللازمة للانتهاء من اعمال التجهيزات التى تقوم بها شركة بتروجت بالتعاون مع شركتى إنبى وجاسكو.

وأشار بدوى إلى أن مصر باتت لديها اليوم ثلاث سفن تغييز ضمن المنظومة القومية ،  إحداها بالفعل بميناء سوميد بالعين السخنة ( سفينة Hoegh Galleon)،  والذى تفقدها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى السبت الماضى وسفينة التغييز  "Energos Eskimo" الجارى الانتهاء من تجهيزها بالإضافة إلى هذه السفينة تمهيدًا لتشغيلهما في ميناء السخنة بعد الانتهاء من تجهيز  الرصيفين  المخصصين لربطهما عليه ، وهو ما يمثل نقلة نوعية في دعم البنية التحتية وتنويع مصادر الإمداد في ظل تحديات إقليمية تعيشها المنطقة حالياً تؤثر على أسواق الطاقة عالميًا.
وفي ختام الجولة، صرّح المهندس كريم بدوي باننا نعمل بروح الفريق الواحد وبأقصى درجات الجاهزية، وفق رؤية وطنية واضحة وعمل تكاملى يضع تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية من الطاقة في صدارة الأولويات. وان وحدات التغييز الجديدة تمثل خطوة استراتيجية في تعزيز مرونة منظومة الغاز الطبيعي، وستلعب دوراً هاماً في استقرار الإمدادات خلال موسم الصيف .

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور خالد البدري، وكيل أول الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول.
 

وزير البترول سفينة التغييز البنية التحتية

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