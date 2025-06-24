مصر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن مصر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها على قرار وقف إطلاق النار مع الجمهورية الإيرانية.

كما أكدت ‌‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن العملية في إيران حققت جميع أهدافها، مضيفة " أزلنا تهديدا وجوديا مباشرا مزدوجا في المجالين النووي والباليستي بإيران".



‌‏وقالت حكومة الاحتلال في تصريحات لها : الجيش الإسرائيلي حقق سيطرة جوية كاملة على سماء طهران و ألحقنا أضرارا جسيمة بالقيادة العسكرية الإيرانية ودمرنا عشرات الأهداف الحكومية المركزية.

وأضافت ‌‏حكومة الاحتلال : المئات من عناصر الباسيج قتلوا مع اغتيال عالم نووي إيراني آخر خلال الساعات الأخيرة.

وختمت ‌‏حكومة نتنياهو تصريحاتها بالقول : إسرائيل سترد بقوة على أي انتهاك للنار من إيران.

كما نقلت وكالة رويترز عن رئيس حكومة الاحتلال قوله: إسرائيل تشكر الرئيس ترامب على دعمه في الدفاع ومشاركته في القضاء على التهديد النووي الإيراني.