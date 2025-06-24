خبير سياسي: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل تطور نوعي.. وطهران بحاجة لتعزيز دفاعاتها

قال الدكتور مصطفى عبد الرحمن، الباحث في الشؤون السياسية، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار جاء بتوصيف لافت، حيث دعا إلى "وقف فوري لكن يتم بشكل متدرج"، في إشارة إلى أن التهدئة لن تكون شاملة من اللحظة الأولى، بل ستُطبق على مراحل.

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الصراع الإيراني الإسرائيلي يشهد تصعيدًا غير مسبوق

وأشار عبد الرحمن في برنامج صباح البلد إلى أن المواجهة بين إيران وإسرائيل تشهد تطورًا نوعيًا في طبيعة الضربات العسكرية، مضيفًا أن "الطرفين أقوياء، ولذلك اضطرت إسرائيل إلى وقف إطلاق النار"، على حد تعبيره.

دعوة إيرانية لتحديث المنظومة الدفاعية

وأكد الباحث أن ما تشهده الساحة من تصعيد يستوجب على إيران تطوير منظومتها الدفاعية لمواكبة التهديدات المتزايدة، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية وتعقيد المشهد الأمني في المنطقة.