أحمد مرتضى منصور يجتمع بمذيعي قناة الزمالك لتحديد خطة البرامج الجديدة

عقد احمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا مع مذيعي ومذيعات قناة نادي الزمالك بمكتبه بمقر النادي؛ لمناقشة هيكلة القناة، وتحديد خطة البرامج الجديدة التي ستبدأ عقب عيد الفطر المبارك .

واجتمع عضو المجلس الأبيض، بجميع مديري تحرير البرامج الجديدة، والمعلقين؛ من أجل مناقشة الخطوات المهمة، والسياسة التحريرية الجديدة.

ويأتي هذا الاجتماع، عقب الجلسة الأخيرة التي جمعت أحمد مرتضى منصور، ومسئولي الشركة الراعية في مقر مكتبه بنادي الزمالك.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تعيين نجله أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، رئيسا لقناة النادي.

وقال مرتضى: أعدنا هيكلة قناة الزمالك، وسيتم العمل بها؛ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.