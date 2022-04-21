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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رافضا سياسة الغرب في أزمة أوكرانيا.. الرئيس الصيني: نتجنب "ازدواجية المعايير" مهما كلف الأمر

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

جددت الصين، اليوم الخميس، تأكيدها عدم دعم العقوبات الدولية أحادية الجانب ضد الدول التي تتبع سياسة "الكيل بمكيالين" في تسوية القضايا العالمية.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينج، متحدثا في حفل افتتاح منتدى بوآو لآسيا في مقاطعة هاينان الصينية، إن بكين ستدعم أي جهود تهدف إلى تسوية أوضاع الأزمات بين البلدين، ولكن مهما كان الثمن، ستتجنب اتباع "ازدواجية المعايير".

وأكد شي جين بينج: "نحن ضد العقوبات الأحادية ولا نخطط لاتباع السياسة التي تهدف إلى تشكيل الكتل وتصعيد المواجهة".

وأضاف: "نحن ضد إساءة استخدام العقوبات الأحادية وسنعمل بشكل مشترك على تسوية القضايا العالمية ، بما في ذلك مواجهة النزاعات والإرهاب والتغيرات المناخية ، وحل قضايا الأمن على الإنترنت والأمن البيولوجي".

ودأبت الصين على إدانة العقوبات الغربية المنسقة المفروضة على روسيا لمعاقبتها على الغزو الوحشي لأوكرانيا. وفي غضون ذلك، اتهم مسؤولون أمريكيون بكين بتزويد روسيا بالمساعدة العسكرية والمالية المطلوبة، فضلاً عن الابتعاد عن إدانة الحرب.

كما اتهمت بكين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والدول الحليفة بمحاولة أحادية الجانب لشل الاقتصاد الروسي بدلاً من إيجاد حل دبلوماسي للصراع المستمر. وفي غضون ذلك، أقرت موسكو بدعم بكين حيث قال وزير خارجيتها سيرجي لافروف إن تعاون بلاده مع بكين "سيزداد قوة" في مواجهة تهديدات العقوبات الغربية.

كما أدانت إدارة شي جين بينج، الحليف القوي لروسيا، المجتمع الدولي لتضامنه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإرساله أسلحة عسكرية وإشعال الحرب في أوكرانيا.

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