خليفة: تلاحم الأمة المصرية الداعم الأول للقيادة السياسية لتحقيق الاستقرار

بعث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، مؤكدا أن المصريين مسلمون ومسيحيون نسيج واحد داخل وطن واحد، حيث لا فرق بين مسلم ومسيحي وأن الهلال مع الصليب سيظلان يرفرفان فى الأفق بكل محبة وخير وسلام، لأن تلاحم الأمة المصرية الداعم الأول للقيادة السياسية لتحقيق الاستقرار.



وقال «خليفة »، في نص برقيته إنه تقدم بالنيابة عن نفسه كنقيب للزراعيين وعن مجلس نقابة المهن الزراعية وجموع الزراعيين بان يهدي قداسة البابا تواضروس اصدق العبارات واجمل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد وان يعيده علينا وعلي الاخوة الاقباط بموفور الصحة والعافية ، وعلي جميع شعبنا المصري العظيم بالخير واليمن والبركات.



وأعرب نقيب الزراعيين عن تقديره لقداسة البابا تواضروس لدور الكنيسة المصرية في نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف ، متمنيا له والكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار، مشيرا إلي أن تكاتف المصريين بكل طوائفهم هو الذي أنقذ البلاد والعباد من المؤامرات التي تتعرض لها المنطقة وكان طوق النجاة لنهضة الدولة المصرية.



وأشار نقيب الزراعيين إلي أن لحمة أبناء الوطن هي ظهير الاستقرار وتشكل دعما كبيرا للقيادة السياسية وللدولة المصرية، وتعد أحد عناصر النهوض بمصر لبناء مستقبل أفضل يعتمد علي أبناء الوطن، مشيدا بدور أجهزة الشرطة المصرية ووزارة الداخلية في تأمين إحتفالات الأخوة الأقباط.