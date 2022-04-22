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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مباحثات بين مصر وغينيا حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة

السفير المصري في
السفير المصري في كوناكري يلتقي وزير الصحة الغيني

التقى السفير تامر كمال المليجي، سفير جمهورية مصر العربية في كوناكري، "مامادو بيتي ديالو" وزير الصحة والنظافة العامة الغيني، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وغينيا في مجال الصحة الذي يعد من المجالات ذات الأولوية للجانب الغيني خلال الفترة الحالية، حيث تسعى الدولة الغينية لرفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.


وأشاد وزير الصحة والنظافة العامة الغيني خلال اللقاء بالدعم الذي مازالت تقدمه مصر لبلاده على مدار عقود طويلة في كافة المجالات، وخاصة في مجال الصحة من خلال العديد من الدورات التدريبية الهامة التي تمولها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، معرباً عن تطلعه لتوطيد التعاون مع مصر في هذا الشأن في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرات واسعة في هذا المجال.


ومن جانبه، هنأ السفير المصري الوزير الغيني على توليه مهام منصبه الجديد، مؤكداً على أن مصر لا تألو جهداً في دعم أشقائها في أفريقيا، وخاصة في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين، مستعرضاً القدرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها الجانب الغيني.

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