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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعرب عن حزنه البالغ لفاجعة مدينة طرابلس وأهلها الطيبين

لبنان.. حزب الله
لبنان.. حزب الله يصدر بيانا بشأن غرق زورق طرابلس

أصدر حزب الله اللبناني، بيانا، مساء الأحد، أعرب فيه عن "حزنه البالغ بالفاجعة الأليمة التي حلت بمدينة طرابلس".

وقال حزب الله في بيان  إن "هذه المأساة كسواها من المآسي السابقة تستدعي اجراء تحقيق قضائي سريع وشفاف ونزيه وعادل لكشف حقيقة ما جرى ومحاكمة المتسببين بهذه الفاجعة الأليمة وفي المقدمة تجار البشر من المهربين وكافة المسؤولين المعنيين".

وطالب "أجهزة الدولة المعنية بالوقوف إلى جانب ذوي الضحايا وعائلاتهم المنكوبة واحتضانهم وتقديم كل أشكال المساعدة لهم"، داعيا الجميع إلى التحلي بروح الصبر والمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أعمال العنف والتخريب والأضرار بالأمن والاستقرار الداخلي.

واعتبر حزب الله أن ما حدث "مظهرا مأساويا للغاية من مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في البلد نتيجة السياسات الخاطئة وعقود طويلة من الإهمال والحرمان والتي أدت في النهاية إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبنا".

وتابع "ما جرى في عرض البحر يجب أن يكون بمثابة صرخة إنذار لكافة المسؤولين في البلد وعلى كافة المستويات مما يستدعي صرخة ضمير عالية في الدولة والمجتمع على حد سواء للتعامل الجدي مع نتائج الأزمة بالتكافل الاجتماعي والتضامن الوطني الواسع للخروج من المحنة القاسية التي يمر بها بلدنا والتي تدفع بعشرات العوائل للهجرة والمخاطرة بارواحهم من أجل حياة أفضل".

ويوم أمس السبت، أعلن الصليب الأحمر اللبناني غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا، مؤكدا إرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي، غدا الاثنين، على ضحايا القارب، حيث سيتم تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة. 

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