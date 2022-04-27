عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي للمصريين: مستعد أتناول ربع طقه لمدة سنة بس مصر تعيش

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مختلف أطياف الشعب المصري خلال حفل إفطار الأسر المصرية الذى تم أقامته اليوم بحضوره ونعرض لكم أبرز التصريحات :

صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي،  حمدين صباحي، الذي حضر حفل  إفطار الأسرة المصرية،  وقال الرئيس:" أنا شايف الأستاذ حمدين  أهلا وسهلا ".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحديات التي واجهت مصر كبيرة على أي رئيس وأي حكومة لكنها ليست كبيرة على المصريين.

 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج حياة كريمة يعني أننا نعيد بناء بلد كاملة وعدد سكان الريف 60 مليون مواطن.

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمات لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن الدولة تحملت الأزمات وتعمل على حلها ووجود تنمية حقيقية.

 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن خطواتنا راسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء مصرنا العزيزة، مضيفا أن المواطن المصري تحمل الآثار الناتجة عن تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وذلك بالتوازي مع إعادة بناء البنية التحتية للدولة.

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن  المثقفين والمفكرين والسياسيين والإعلاميين عليهم مسؤولية الحفاظ على الدولة المصرية حتى يتشكل وعي حقيقي لدى مجتمعنا .

 


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن دعم الأشقاء العرب  في عام 2013 وما بعدها اسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية ، مؤكدا أن المثقفين والمفكرين والسياسيين والإعلاميين عليهم مسؤولية أمام الله في الحفاظ علي مصر .


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن  الله حمانا فى 2011 و فى 2013، وفى أزمة كورونا، ونجانا، وفى الأزمة الروسية الأوكرانية التى تؤثر على العالم بالكامل ينجي الله مصر من أى مشكلات.


قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسلسل الاختيار يكشف تفاصيل هامة لمرحلة خطيرة من العمر الوطني.


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التهنئة للشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالاعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية.


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مجلس الوزراء مدبولى إفطار مبارك رئيس مجلس الوزراء حياة كريمة عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى البطالة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

حوار جانبي.. الرئيس السيسي يصافح حمدين صباحي بحفل إفطار الأسرة المصرية

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

السيسي للمصريين: إوعوا تفتكروا إني محسوب على حد

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

إدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم

ترشيحاتنا

جوهرة سيناء.. «سهير جلبانة» أحيت التراث السيناوي ولم تهب معارضة قرار السادات

بـ 72 مليون يورو.. السعودية وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لدعم لبنان

علي جمعة: الإنسان في حرية لاختيار ما يشاء سواء الجنة أو النار

السفير المصري بالهند يشارك في جلسة افتتاحية لدورة تدريبية ينظمها تحالف "ISA"

الموت والإعاقة.. اكتشف أعراض متلازمة ريت

كسوف جزئي للشمس غير مشاهد بالوطن العربي نهاية رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

زي المحلات.. أفضل طريقة لعمل عجينة الطعمية للسحور

شلل ووفاة.. الصحة تحذر من مخاطر تناول الرنجة والفسيخ خلال الصيام

فيديو

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

مصير الفواتير الورقية.. طرق إلكترونية لدفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ