السيسي للمصريين: مستعد أتناول ربع طقه لمدة سنة بس مصر تعيش

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مختلف أطياف الشعب المصري خلال حفل إفطار الأسر المصرية الذى تم أقامته اليوم بحضوره ونعرض لكم أبرز التصريحات :

صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمدين صباحي، الذي حضر حفل إفطار الأسرة المصرية، وقال الرئيس:" أنا شايف الأستاذ حمدين أهلا وسهلا ".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحديات التي واجهت مصر كبيرة على أي رئيس وأي حكومة لكنها ليست كبيرة على المصريين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج حياة كريمة يعني أننا نعيد بناء بلد كاملة وعدد سكان الريف 60 مليون مواطن.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمات لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن الدولة تحملت الأزمات وتعمل على حلها ووجود تنمية حقيقية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن خطواتنا راسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء مصرنا العزيزة، مضيفا أن المواطن المصري تحمل الآثار الناتجة عن تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وذلك بالتوازي مع إعادة بناء البنية التحتية للدولة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المثقفين والمفكرين والسياسيين والإعلاميين عليهم مسؤولية الحفاظ على الدولة المصرية حتى يتشكل وعي حقيقي لدى مجتمعنا .



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن دعم الأشقاء العرب في عام 2013 وما بعدها اسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية ، مؤكدا أن المثقفين والمفكرين والسياسيين والإعلاميين عليهم مسؤولية أمام الله في الحفاظ علي مصر .



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله حمانا فى 2011 و فى 2013، وفى أزمة كورونا، ونجانا، وفى الأزمة الروسية الأوكرانية التى تؤثر على العالم بالكامل ينجي الله مصر من أى مشكلات.



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسلسل الاختيار يكشف تفاصيل هامة لمرحلة خطيرة من العمر الوطني.



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التهنئة للشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالاعياد المباركة خلال إفطار الأسرة المصرية.



