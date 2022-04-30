هيونداي سانتا كروز الجديدة ستتنافس في رالي ريبيل هذا العام.. صور

Rebelle Rally 2022

كشفت شركة هيونداي الكورية عن سيارة سانتا كروز الجديدة المخصصة للمشاركة في رالي ريبيل السنوي السابع Rebelle Rally لعام 2022 خلال وقت لاحق من هذا العام، وهو تحدي ملاحي مخصص للسيدات على الطرق الوعرة، وتنطلق فعالياته في 6 أكتوبر.

هيونداي سانتا كروز الجديدة ستتنافس في رالي ريبيل هذا العام

هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها هيونداي الحدث الذي يمتد لثمانية أيام ويبلغ طوله 1500 ميل، سيبدأ المتسابقون في موقع لا يزال غير معروف في نيفادا قبل عبور أميال من الصحراء إلى خط النهاية في الكثبان الرملية بجنوب كاليفورنيا، سيتولى كاتبا السيارات جيل سيمينيلو وكريستين شو قيادة الشاحنة الصغيرة ، وهذه هي محاولتهما الأولى في التجمع.

يعتبر رالي Rebelle تحدٍ ملاحي يتعلق بالاتجاه ونقاط التفتيش الخفية والوقت، حيث يستخدم المنافسون الخرائط والبوصلة للتوجيه لا يُسمح لهم باستخدام الهواتف المحمولة أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ويقوم منظمو السباق بجمع الهواتف المحمولة في بداية الحدث للحماية من الغشاشين المحتملين.

هيونداي سانتا كروز الجديدة ستتنافس في رالي ريبيل هذا العام

سيكمل Ciminillo و Shaw مدرسة ملاحة لمدة يومين ومدرسة لتعليم قيادة السيارات على الطرق الوعرة لمدة يومين، وستقوم المدارس بإعطاء الزوجين دورة تدريبية مكثفة في القيادة على الطرق الوعرة وأساسيات التعافي، وسيتعلمون كيفية تحرّي أي مشاكل في الشاحنة وإصلاحها، وقراءة الخرائط وتفسيرها، وتخطيط المسارات، ورسم خطوط الطول والعرض.

هيونداي سانتا كروز الجديدة ستتنافس في رالي ريبيل هذا العام

سيقومون بتجربة شاحنة صغيرة جديدة من طراز سانتا كروز، والتي تأتي من المصنع مزودة بشاحن توربيني 2.0 لتر بأربع أسطوانات مقترنة بثماني سرعات أوتوماتيكية مزدوجة القابض الدفع الرباعي قياسي في كل سانتا كروز، وتوفر الشاحنة الصغيرة ارتفاعًا عن الأرض يبلغ 8.6 بوصة، وقد أضافت هيونداي لوحة انزلاقية وإطارات للطرق الوعرة لتوفير حماية إضافية أثناء القيادة في الصحراء.

هيونداي سانتا كروز الجديدة ستتنافس في رالي ريبيل هذا العام

أصبح Rebel Rally حدثًا لشركات صناعة السيارات لعرض أحدث سياراتهم، واستحوذت فورد على برونكو سبورت على المرتبة الأولى في عام 2020 وفازت بفئة X-Cross، وهي نفس الفئة التي ستتنافس بها سانتا كروز هذا العام.