صناع الخير: نعمل على إنجاح استراتيجيات الدولة وبناء الجمهورية الجديدة |فيديو

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، إن صناع الخير ستستثمر ما تمتلكه من كوادر محترفة وخبرات تقنية جيدة في تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا من أجل التنفيذ والمتابعة لمستهدفات التطوير داخل القرية لتحسين ودعم حياة المواطن والتي تلعب دورًا فعالًا في إنجاح استراتيجيات الدولة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف "زمزم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغزيري، أن "صناع الخير" تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة على أكبر قاعدة من المستفيدين والعمل على تحسين جودة حياتهم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوفير السكن الكريم والعمل اللائق والصحة الجيدة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أن تطوير قرية الفارسية بالأقصر يأتي استمرارا للجهود في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتطوير القرى الأشد احتياجًا من خلال هدم وإعادة بناء وتشطيب عدد 20 منزلا وإعادة إعمار وتأهيل وترميم ورفع كفاءة عدد 10 منازل وتسليم عدد 30 أسرة مشروع مركب صيد مجهزة بمحركات سرعة ومستلزمات الصيد وتنظيم قوافل طبية تمكن من الكشف الطبي وتوزيع الأدوية اللازمة القطرات وإجراء عمليات العيون وتوزيع النظارات الطبية.

وأشار إلى أن جهود تطوير قرية الفارسية بدعم ورعاية كريمة من وزارة التضامن الاجتماعي والتي تحقق الاستدامة بكل أهدافها، حيث تُعد البنية الأساسية والسكن الكريم من المحاور الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.