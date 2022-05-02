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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلمسات محسنة .. صور تجسسية جديدة لـ نيسان ألتيما 2023

بلمسات محسنة .. صور
بلمسات محسنة .. صور تجسسية جديدة لـ نيسان ألتيما 2023 

تواصل شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية من تعزيز تواجدها داخل السوق الاميريكي، بعد ان ظهرت النسخة الشهيرة ألتيما 2023 وهي تحمل بعض اللمسات المحسنة مع اطلالة خارجية ذات تمويهات بالناحية الامامية من السيارة.

صور تجسسية جديدة لـ نيسان ألتيما 2023  

بلمسات محسنة .. صور تجسسية جديدة لـ نيسان ألتيما 2023  

 

ويبدو أن السيارة نيسان ألتيما 2023  والتي تنتمي إلى فئة السيدان قد تحمل لمسات اضافية خاصة بمقدمة السيارة، وذلك بعد أن اظهرت الصور التجسسية هذه النسخة وهي تحمل بعض التمويهات، وعلى الرغم من ذلك مازالت تتمع السيارة خارجيًا بالكثير من اللمسات القياسية.

صور تجسسية جديدة لـ نيسان ألتيما 2023  

حيث ترتكز السيارة نيسان ألتيما 2023 على جنوط رياضية مروحية الشكل، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى لمسات خارجية بازر وغائرة بطريقة انسيباية تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

صور تجسسية جديدة لـ نيسان ألتيما 2023  

وعلى الرغم من التمويهات فيمكن حصول السيارة على مصد أمامي محسن، مع مظهر عدواني الشكل، بالاضافة إلى لمسات خارجية مشوقة تتعلق بهذه الناحية، ويبدو أن هذه التحسينات قد تشمل المقصورة الداخيلة بعد أن ظهرت شاشة عرض الوسائط المتعددة بحجم اكبر من النسخة القياسية صاحبة الـ 8 بوصة.

صور تجسسية جديدة لـ نيسان ألتيما 2023  

وتشير التوقعات أن تتمتع السيارة نيسان ألتيما 2023 بنفس القدرات الفنية، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 188 حصانا، و 244 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، كما تشير التوقعات أن يتم دعم السيارة بشاحن توربيني 2000 سي سي مع محرك 4 سلندر، قادر على ضخ 236 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 362 نيوتن/متر.

صور تجسسية جديدة لـ نيسان ألتيما 2023  
نيسان التيما تقنية الفيديو شركة نيسان السيارات اليابانية

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