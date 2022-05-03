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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديبورتيفو لا كورونيا يفسخ عقد خوان كارلوس بعد تزويره شهادة إصابته بكورونا

ريال بيتيس - إشبيلية
ريال بيتيس - إشبيلية

قرر ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني فسخ عقد لاعبه خوان كارلوس مينودو، وذلك عقب تقديمه لشهادة مزورة تفيد إصابته بفيروس كورونا.

ولجأ مينودو لهذا التصرف كي يتمكن من تشجيع ريال بيتيس في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا، وهي البطولة التي توج بها بيتيس بالفعل.

وحضر لاعب الوسط هذه المباراة واحتفل بفوز فريقه المفضل، ولكن لم تسر بقية الأحداث على نفس النسق السعيد، حيث اكتشف ناديه ما فعله.

وكان ديبورتيفو لا كورونيا الذي ينافس في الدرجة الثالثة قد اعتبر اللاعب في فترة عزل لحين اكتمال شفائه، مستبعدا إياه من المباريات، قبل أن يعلم أن الشهادة مزورة، وبناء عليه أعلن النادي فسخ تعاقد اللاعب في بيان رسمي جاء فيه: "خوان كارلوس مينودو دومينجيز لم يعد له علاقة بنادي ديبورتيفو".

وأضاف "اللاعب الأندلسي كان أولى صفقات 2021-2022 وينهي رحلته مع الفريق بـ 11 مباراة في الدرجة الثالثة ومباراة في كأس الملك، حيث سجل هدفا واحدا في 303 دقيقة لعب".

وأوضح "من الآن، يحق لخوان كارلوس مينودو اختيار خطوته الرياضية المقبلة، ونتمنى له حظا أفضل في مستقبله احترافيا وإنسانيا".

يذكر أن ريال بيتيس حقق لقب كأس الملك للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز على فالنسيا 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

ديبورتيفو لا كورونيا خوان كارلوس مينودو بفيروس كورونا ريال بيتيس كأس ملك إسبانيا فالنسيا

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