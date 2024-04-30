مدرب المصري: سلاحنا التركيز.. وهدفنا العودة للمشاركات القارية

أعرب محمد عبدالكريم، المدرب العام للنادي المصري، عن سعادته بالنتائج التي حققها فريقه في الآونة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وقال محمد عبالكريم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" سعيد جدا بالنتائج التي حققناها مؤخرا ونرغب في التواجد بالمربع الذهبي والعودة للمشاركات القارية من جديد".

وتابع :" المنافسة على الدوري شرسة خاصة مع صراع الفرق على النقاط في الدور الثاني، وينتظرنا مباريات قوية، منها بيراميدز الذي يملك قائمة مميزة جدا من اللاعبين ".

وأضاف :" دائما ما نتعامل مع المباريات الكبيرة بالتركيز على الجوانب النفسية ،ومعتز زدام لاعب مهم وأظهر فعاليته مع المصري في وقت قصير، وللأسف محمد الشامي سيغيب عن مواجهات الفريق المقبلة بالدوري المصري لإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة بالقدم اليسرى.".