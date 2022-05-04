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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض غريب .. ما هى متلازمة جيلبرت؟

متلازمة جيلبرت
متلازمة جيلبرت

متلازمة جيلبرت هي حالة وراثية يكون فيها لدى الشخص مستويات عالية قليلاً من صبغة البيليروبين ، لأن الكبد لا يعالجها بشكل صحيح مما يتسبب فى جعل لون البشرة أصفر وكذلك العينين “اليرقان”

وذكر موقع “ medicalnewstoday” تعرف متلازمة جيلبرت باسم الخلل الكبدي الدستوري واليرقان العائلي غير تحلل للدم وهى حالة غير مؤذية بشكل خطير والمرضى لا يحتاجون إلى علاج.

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وتظهر على المصاب بـ متلازمة جيلبرت مجموعة من الأعراض، أبرزها:

لا تظهر أعراض على العديد من الأشخاص المصابين بـ متلازمة جيلبرت واكتشف حوالي 30 في المائة أنهم مصابون به بالصدفة من خلال الاختبارات الروتينية.

في متلازمة جيلبرت لا يعالج الكبد البيليروبين بشكل فعال ، بسبب خلل وراثي وهذا يتسبب في تراكمها في الجسم.

إذا كان الشخص يعاني من الكثير من البيليروبين فسيصاب باليرقان وهو مسحة صفراء في بياض العين ويمكن أن يتحول الجلد أيضًا إلى مسحة صفراء إذا ارتفعت المستويات أكثر.

يمكن أن تسبب المستويات العالية للغاية من البيليروبين الحكة لكن هذا لا يحدث في متلازمة جيلبرت، لأن مستويات البيليروبين ليست عالية.

لا تصل مستويات البيليروبين إلى مستويات عالية جدًا مع متلازمة جيلبرت ولكن اليرقان يمكن أن يكون مزعجًا ومن غير المحتمل أن يعاني الشخص المصاب بمتلازمة جيلبرت من أعراض محددة ، بخلاف اصفرار العين.

قد يعاني بعض الأشخاص من التعب وعدم الراحة في البطن ، لكن الخبراء لم يربطوا بين ارتفاع مستويات البيليروبين وهذه الأعراض.

متلازمة جيلبرت ماهى متلازمة جيلبرت أعراض متلازمة جيلبرت الكبد اليرقان ​​​​​​​health

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