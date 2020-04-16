مضاعفات غير متوقعة.. أهم الأسباب والأعراض لتليف الكبد.. وأفضل الأطعمة المساعدة على خطر الإصابة به

يعانى البعض من الأشخاص بسبب تليف الكبد ، وبمرور الوقت يتسبب تلف الكبد في التندب، الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد وهي حالة مهددة للحياة وتتضمن علامات أمراض الكبد وأعراضها ما يلي:





ومن أهم الأعراض





- تلون الجلد والعينين باللون الأصفر (اليرقان)





- ألمًا وتورمًا في البطن





- تورم الساقين والكاحلين





- حكة في الجلد





- البول الداكن





- لون البراز الشاحب أو البراز الدموي أو شديد السواد





- الإرهاق المزمن





- الغثيان أو القيء





- فقدان الشهية





- الميل للإصابة بالكدمات بسهولة









مجموعة واسعة من الأمراض والظروف يمكن أن تلحق الضرر بالكبد وتؤدي إلى تليف الكبد، وفي كل مرة يصاب فيها الكبد سواء بسبب المرض أو الاستهلاك المفرط للكحول فإنه يحاول إصلاح نفسه، مع تقدم تليف الكبد يتشكل المزيد من أنسجة ندبة، مما يجعل من الصعب على الكبد أداء وظائفه ويسمى (تليف الكبد غير المعوض).

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ووفقًا لموقع mayoclinic، هناك العديد من الأسباب لـ تليف الكبد : - تعاطي الكحول المزمن - التهاب الكبد الفيروسي المزمن (التهاب الكبد B و C و D) - تراكم الدهون في الكبد - تراكم الحديد في الجسم - التليف الكيسي - القنوات الصفراوية - اضطرابات وراثية في استقلاب السكر - اضطراب الجهاز الهضمي الوراثي - التهاب الكبد المناعي الذاتي - تدمير القنوات الصفراوية - تصلب وتندب القنوات الصفراوية - العدوى مثل مرض الزهري أو داء البروسيلات - الأدوية





وإليكم أهم الأطعمة الصحية التى تحافظ على صحة الكبد









1 . الثوم





حتى كمية صغيرة من الثوم لديها القدرة على تنشيط انزيمات الكبد التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم. توجد في الثوم كميات كبيرة من الاليسين والسيلينيوم، اثنين من المواد الطبيعية التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم.









2 . جريب فروت





توجد في الجريب فروت كمية كبيرة من فيتامين C ومضادات الاكسدة التي تساعد على عملية تنظيف السموم الطبيعية في الكبد . كوب صغير من عصير الجريب فروت الطازج يساعد الكبد في عمله الهام وينظف الجسم من المواد الكيميائية وغيرها من السموم.









3 . البنجر والجزر





كلاهما يحتوي على كميات كبيرة جدا من البيتا كاروتين والفلافونيوئيدات، ومركبات طبيعية فعالة بشكل خاص لتحسين وظائف الكبد.









4 . الشاي الاخضر





الشاي الاخضر هو محبوب الكبد حيث انه يحتوي على سلسلة طويلة من المواد المضادة للاكسدة التي تساعد في تحلل السموم في الكبد. علاوة على ذلك فللشاي الاخضر العديد من الخصائص الطبية الاخرى التي تسهم في صحة الجسم (والنفس).









5 . الخضار ذات الاوراق الخضراء





الخضار الخضراء هي حليف قوي للكبد. يمكن تناولها نيئة، مطبوخة او كعصير. لهذه الخضار قدرة عالية على امتصاص السموم البيئية من مجرى الدم. فهي توفر حماية جيدة ضد المعادن الثقيلة، المواد الكيميائية والمبيدات التي تصل الى الجسم من الطعام او الشراب الذي نستهلكه. السبانخ والجرجير تتميز بشكل خاص في تشجيع تدفق الصفراء التي تعمل على ازالة الفضلات الموجودة في الدم وتمنع بذلك وصولها الى اعضاء الجسم المختلفة.









6 . الافوكادو





الافوكادو يساعد الجسم على انتاج الجلوتاثيون، الضروري لنشاط الكبد في عملية تنظيف الجسم من السموم. وتشير الدراسات التي اجريت مؤخرا الى تحسن في وظائف الكبد لدى اولئك الذين ياكلون الافوكادو بشكل منتظم.









7 . التفاح





يوجد في التفاح مستويات عالية من البكتين، مركب كيميائي ضروري للجسم لتنقية وتنظيف الكبد من السموم. وبذلك فانه يساعد الكبد في عمله.









8 . زيت الزيتون





للزيوت العضوية مثل زيت بذور الكتان وبالاخص زيت الزيتون القدرة على امتصاص السموم الضارة من الجسم، ولكن يجب استهلاكها بالاعتدال. امتصاص السموم عن طريق الزيوت يسهل على الكبد، والذي هو ايضا دهني بتكوينه.









9 . الحبوب الكاملة





الحبوب مثل الارز البني، غنية بفيتامين B وتحسن التمثيل الغذائي الكامل للدهون في الجسم وتساعد الكبد. حاولوا تجنب الاطعمة التي تعتمد بالاساس على الطحين الابيض واكثروا من البدائل المكونه من الحبوب الكاملة.









10 . الخضراوات من العائلة الصليبية





تناول الخضار من عائلة الخضار الصليبية، فمن فوائد البروكلي والقرنبيط انهما يحويان مواد تزيد من كمية الجلاكوسينولات في جسمكم، وهذه المواد تساعد الكبد في عملية انتاج الانزيمات الضرورية لعمله.









11 . الليمون





يوجد في الليمون كميات كبيرة جدا من فيتامين C الذي يساعد الجسم على تحليل المواد السامة وتحويلها الى مواد تذوب في الماء. شرب عصير الليمون الطازج ينصح بشدة.





12. الجوز الملكي Juglans regia









يوجد في الجوز مستويات عالية من الاحماض الامينية التي تساعد في عملية تنظيف الكبد من السموم . في الجوز ايضا مستويات عالية من الجلوتاثيون والاوميغا 3 التي تنقي الكبد. احرصوا على مضغ الجوز جيدا قبل البلع - وبذلك فان الجسم يمتص المواد اللازمة له بشكل اسهل.









13 . الملفوف





تماما مثل البروكلي والقرنبيط، فان اكل الملفوف يساعد على تنشيط الانزيمات في الكبد التي لها دورا حاسما في طرد السموم من الجسم. حاولوا اكل اكبر قدر من، سلطة الملفوف، الملفوف المخلل وحساء الملفوف.









14 . الكركم





احد التوابل المفضلة على الكبد. حاولوا اضافة الكركم الى شوربة العدس في المرة المقبلة ... من فوائد الكركم للكبد انه يساعد على تحليل المواد المختلفة التي تعتبر مسرطنة.





علاج تنظيف الكبد من السموم:





تناول الاطعمة المذكورة اعلاه هي وسيلة رائعة للحفاظ على الكبد السليم. ومع ذلك، الحصول على افضل النتائج يكون بواسطة علاج تنظيف الكبد من السموم، الذي يوصى باجرائه مرتين في العام لازالة مختلف المواد الغريبة التي قد تكون محجوزة في الكبد.



















