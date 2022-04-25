اليرقان عند حديثي الولادة.. أعراض انتبهى إليها

يعد اليرقان حالة تؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين. وهو شائع في كل من الأطفال والبالغين. ومع ذلك ، قد يسبب اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة قلقًا لدى الوالدين.

وفقا لموقع هيلث يحدث اليرقان لدى طفلك في الغالب بسبب الإفراط في إنتاج صبغة تسمى البيليروبين في الجسم. ترجع زيادة كمية البيليروبين بشكل رئيسي إلى تكسر خلايا الدم الحمراء الزائدة الموجودة في الجسم قبل الولادة.

ما مدى خطورة اليرقان عند حديثي الولادة؟



عادة ما تكون مستويات البيليروبين في جسم الوليد مرتفعة في الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة. لذلك فإن رؤية أعراض اليرقان شائعة.

ومع ذلك ، إذا استمرت مستويات البيليروبين في الارتفاع أو استمرت في الارتفاع حتى بعد الأسابيع القليلة الأولى ، فقد يجعل الطفل عرضة لتلف الدماغ . وبالتالي ، من المهم مراقبة طفلك بشكل صحيح طوال هذه الفترة

ما هي أعراض اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة؟



تتمثل الأعراض الرئيسية لليرقان عند الأطفال حديثي الولادة في اصفرار الجلد والمناطق البيضاء في العين (الصلبة). يمكن أن تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لليرقان :

حمى

أغمق من البول الطبيعي

ألم بالقرب من منطقة البطن

فقدان الشهية

براز فاتح أو شاحب اللون



ما هي مضاعفات اليرقان عند حديثي الولادة؟



إذا تركت أعراض اليرقان دون علاج لفترة طويلة ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات البيليروبين في الدم بشكل مقلق ، مما يؤثر سلبًا على الدماغ وبالتالي ، من المهم علاج اليرقان في أقرب وقت ممكن لمنع المزيد من المضاعفات