محمد محمود عبد العزيز: شخصية ليل في مسلسل ملف سري استفزتني.. فيديو

قال الفنان محمد محمود عبد العزيز، إن شخصية ليل الذي قام بتجسيدها في مسلسل ملف سري قامت باستفزازه عند قراءته للسيناريو في بداية الأمر.

وأضاف "عبد العزيز" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه شخصية ليل في المسلسل كان شرير ولكنه كان مضطرا أن يكون ذلك.

وتابع الفنان محمد محمود عبد العزيز أن شخصيته في المسلسل كانت شريرة لعدة أسباب منها أنه وقع عليه الظلم وتم بيعه منذ زمن من قبل والده ووالدته متوفيه منذ صغره.

وأوضح محمد محمود عبد العزيز أن شخصية ليل حاول أن يبدأ من جديد عندما قام بالسفر إلى أمريكا ولكنه وقع وفشل من جديد ثم عاد مرة أخرى إلى مصر.