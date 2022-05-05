أشغال شاقة لـ حراس الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري

أدى الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم وعبد الرحمن نفاد، حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، خلال مران الأبيض اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة إنبي المقبلة في الدوري.

وأدى رباعي حراسة المرمى مجموعة من التدريبات البدنية، بالركض حول الملعب قبل خوض فقرة اخرى باستخدام بعض الأدوات الرياضية.

وخاص الرباعي فقرة فنية متنوعة بالتعامل مع التسديدات بعيدة المدى والتصدي للألعاب الرأسية من المنافس، بجانب التدريب على الخروج في الوقت المناسب خلال الكرات العرضية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 10 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة ايسترن كومباني الأخيرة في الدوري بمناسبة عيد الفطر.