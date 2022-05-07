بقيمة 250 مليون يورو.. نقل النواب تناقش قرض مترو الإسكندرية غدا

تناقش لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد غدا "الأحد"، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

كما تناقش اللجنة خلال إجتماعها الإثنين القادم دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، للهيئة القومية للأنفاق.

وأيضا دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص:

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

ديوان عام النقل البحري

كما تناقش في إجتماعها الثلاثاء القادم ،دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص:

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

ديوان عام وزارة النقل

