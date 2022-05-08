الدوري الإيطالي .. ميلان في مهمة استعادة الصدارة أمام فيرونا

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا على نظيره هيلاس فيرونا، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في إطار منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي، لتحقيق الفوز على فيرونا في مباراة الليلة، لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي من إنتر، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.

وكان ميلان فاز على فيورنتينا بهدف دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي.

وخاض ميلان 35 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 23 لقاء، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر في 4 مناسبات.

ويحتاج فريق ميلان للفوز بالثلاث مباريات المتبقية له في مسابقة الدوري الإيطالي، لحسم اللقب رسميا.

على الجانب الآخر، يأمل فريق هيلاس فيرونا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، لتأمين تواجده بالمركز التاسع.

يذكر أن ميلان فاز على فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإيطالي.

ترتيب ميلان وفيرونا:

يحتل ميلان وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة، خلف إنتر متصدر الترتيب بـ 78 نقطة، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز التاسع بـ 52 نقطة.