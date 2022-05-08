تفويض مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد ثلاث طلبات مناقشة عامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة ثلاث طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.

وجاءت تلك الطلبات كالتالى:

1. العضو شيماء محمود نبيه وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب للقضاء على مشكلة البطالة.

2. العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الوصول بالمكون الثقافي لجميع المحافظات والارتقاء بالذوق العام.

3. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل المشكلات الإدارية بقطاعات وزارة الزراعة.

