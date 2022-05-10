أستاذ جراحة عيون: ظروف وفاة مارينا صلاح لا يمكن وصفها بالخطأ الطبي..فيديو

قال الدكتور حازم ياسين، أستاذ جراحة العيون، نشعر بحجم المصيبة المروعة لوفاه مريضة العيون مارينا صلاح، مؤكدا نعمل على معرفة السبب الحقيقي لتلك الفاجعة.

وأضاف حازم ياسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه لا يوجد أي مكان في العالم يقوم باختبار الحساسية عند إجراء اشعة الصبغة.

وتابع أستاذ جراحة العيون، إنه حالة حقن المريض بـ اشعة الصبغة وحدوث أعراض مثل التى حدثت لـ مارينا صلاح سركيس، صاحبة الـ 29 عامًا، يكون هناك حساسية بالجسم، ويحدث لـ المريض صعوبة فى التنفس، يتم فى العاجل النداء على فريق الإنعاش، مؤكدًا أن هذا الفريق يجب أن يكون فى المستشفى لـ إنقاذ أى حالة.

وأشار حازم ياسين إلى أن واحد من كل ربع مليون شخص يمكن أن يموت بنفس طريقة مارينا صلاح، مؤكدا أن ظروف وفاه مارينا صلاح لا يمكن وصفها بالخطأ الطبي.

وأكد أستاذ جراحة العيون، أن اجرء أشعة الصبغة أمر مهم ولا بد منه، ولكن لا بد من الحصول على جرعة من الكورتيزون قبل إجراء الأشعة، للحد من المضاعفات التي يمكن أن تحدث.