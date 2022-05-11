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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد : موجة ارتفاع بدرجات الحرارة والقاهرة تسجل 30 درجة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة من المقرر أن تشهد ارتفاعا تدريجيا عن الأسبوع المقبل ولكنها تكون حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة 30 درجة مئوية وسرعات الرياح تسجل 30 كم فى الساعة والذى يشعرنا ببرودة الجو .

وأوضحت " غانم " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه من المقرر أن نشهد موجات انخفاض بدرجات الحرارة ولكن ليس بالشكل السابق منوهة انه بداية من بعد غد الجمعة سنشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة وستكون الاجواء شديدة الحرارة فى جنوب البلاد الحرارة متأثرة بالكتل القادمة من البحر المتوسط  .

ولفتت إلى  أن معظم الكتل الهوائية التي نتأثر بها  كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وتساعد على خفض درجات الحرارة خلال فترة النهار، منوهة إلى أن الطقس سيكون من ربيعي إلى مائل للحرارة وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وبعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على أغلب محافظات البحر المتوسط وسيظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولكن في فترة الليل فإن درجات الحرارة بدأت ترتفع فيها والطقس لطيف على أغلب المناطق عدا السواحل الشمالية .

منار غانم الأرصاد الجوية محافظات القاهرة الكبرى جنوب سيناء السواحل الشمالية

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