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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

داليا أيمن: المؤتمر الوطني بين فئات المجتمع خطوة مهمة لتدشين الجمهورية الجديدة

داليا أيمن
داليا أيمن

قالت الإعلامية داليا أيمن تعليقَا على البيان التي أصدرته الأكاديمية للتدريب، إن البيان خاص بالمؤتمر الوطني المنظم تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك كان خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية وذلك تبعًا لتوجيهات الرئيس السيسي لإدارة حوار حول العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.


وأضافت داليا أيمن خلال تقديم برنامج "صباح البلد" والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأكاديمية أكدت أنها ستقوم بإدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية كاملة، حيث يتمثل دورها في تنسيق الحوار بين كافة الفئات المشاركة في الحوار دون التدخل في مضمون الحديث.


وتابعت: "وذلك لإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وأيضًا القوى السياسية المختلفة ".
 

وأكدت أن هذه خطوة في غاية الأهمية وستساعد على العمل الوطني وتدشين جمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا تقبل بأي فساد، معقبة أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

 

الأكاديمية الوطنية إفطار الأسرة المصرية داليا ايمن صباح البلد صدى البلد اخبار توك شو

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