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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طريقه للمنتخب مفروش بالورد.. فرج عامر يعلن انتقال "كناريا" إلى بيراميدز

فرج عامر
فرج عامر

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق، أن محمد كناريا لاعب خط وسط الفريق يقترب من الانضمام لصفوف بيراميدز فى الموسم المقبل.

 

وكتب محمد فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "كناريا اكتشافى، أنا واثق أن طريقه للمنتخب المصرى لكرة القدم مفروش بالورود وعقده ينتهى مع نادى سموحة فى نهاية هذا الموسم أعتقد أنه سيكون فى بيراميدز السنة الجاية".



وعلى جانب أخر ، قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن المغربي عبد الكبير الوادي لا يمكنه الرحيل لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة دون موافقة ناديه.

 

وكانت تقارير إعلامية، أكدت في الساعات الماضية، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حصل على توقيع عبد الكبير الوادي، تمهيدًا للتعاقد معه في صفقة انتقال لاعب حر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وكتب محمد فرج عامر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عبد الكبير الوادي لاعب كبير وحريف واكتشافي، والزمالك عايزه بس لسه في سنة في عقده مع سموحة، ما ينفعش يوقع لأي نادٍ حاليًا".

 

ويقدم عبد الكبير الوادي أداءً مميزًا مع سموحة هذا الموسم، حيث لعب 15 مباراة في مسابقة الدوري، حيث أحرز 4 أهداف وصنع خلالها 6 أهداف.

محمد فرج عامر نادي سموحة رئيس نادي سموحة محمد كناريا بيراميدز

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