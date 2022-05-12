عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة كأس الرئيس

انطلاق فاعليات بطولة أفريقيا للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة 2022 |صور

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

انطلقت اليوم الخميس، البطولة الافريقية الثامنة للرماية علي الأطباق المروحية المفتوحة 2022 وبدأت المنافسات ببطولة كأس الرئيس وذلك ضمن فعاليات البطولة والتي تقام على الملاعب الدولية لنادي الصيد بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري.

حيث تجرى البطولة بمشاركة 250 رامٍ ورامية وناشئين من 9 دول من مختلف دول العالم.

ويتضمن برنامج البطولة، بداية من كأس الرئيس والتي تقام اليوم وغداً 13 مايو تبدأ منافسات الجائزة الكبري أيضاً ضمن منافسات البطولة الإفريقية ويومي 14و15 تنطلق البطولة الافريقية للرماية علي الأطباق المروحية المفتوحة، وتأتي هذه المنافسات ضمن البطولات التأهيلية لنهائيات بطولة العالم للرماية، علماً بأن مصر قامت بتنظيم 7 بطولات أفريقية في السنوات الماضية بالإضافة الى تنظيم بطولتى عالم وكان آخرها العام الماضي 2021، والتي أبهرت العالم وأشاد بها جميع الرماة المشاركين.

وتقام منافسات البطولة الإفريقية على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.

80
80
81
81
82
82
83
83
85
85
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي منظمة الأمم المتحدة Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

مقتل 2 وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

ترشيحاتنا

ردًا على انضمام فنلندا والسويد للناتو.. روسيا تعتزم اتخاذ خطوات انتقامية عسكرية

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال إبريل

أبرزهم رونالدو وهالاند.. صحيفة إسبانية: برشلونة أهدر فرص التعاقد مع 18 نجما

الحيض المفرط وعدم وجود دورة شهرية.. 3 علامات للعقم عند المرأة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 مايو 2022

العالم كله بين يديك.. جوجل تتيح ميزة العرض الشامل بتطبيق الخرائط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ