انطلاق فاعليات بطولة أفريقيا للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة 2022 |صور

بطولة كأس الرئيس

انطلقت اليوم الخميس، البطولة الافريقية الثامنة للرماية علي الأطباق المروحية المفتوحة 2022 وبدأت المنافسات ببطولة كأس الرئيس وذلك ضمن فعاليات البطولة والتي تقام على الملاعب الدولية لنادي الصيد بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري.

حيث تجرى البطولة بمشاركة 250 رامٍ ورامية وناشئين من 9 دول من مختلف دول العالم.

ويتضمن برنامج البطولة، بداية من كأس الرئيس والتي تقام اليوم وغداً 13 مايو تبدأ منافسات الجائزة الكبري أيضاً ضمن منافسات البطولة الإفريقية ويومي 14و15 تنطلق البطولة الافريقية للرماية علي الأطباق المروحية المفتوحة، وتأتي هذه المنافسات ضمن البطولات التأهيلية لنهائيات بطولة العالم للرماية، علماً بأن مصر قامت بتنظيم 7 بطولات أفريقية في السنوات الماضية بالإضافة الى تنظيم بطولتى عالم وكان آخرها العام الماضي 2021، والتي أبهرت العالم وأشاد بها جميع الرماة المشاركين.

وتقام منافسات البطولة الإفريقية على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.

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