نائب تنسيقية شباب الأحزاب يطالب الزراعة بقاعدة بيانات للأراضي

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أصعب التحديات الاقتصادية نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية منذ مواجهة انتشار جائحة كورونا، وهو ما انعكس علي الشأن الداخلي.

وأضاف تركي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن وزارة الزراعة تحتاج إلي إعادة هيكلة في كافة الجهات التابعة لها مما يساعد علي فك التشابك والتداخل في الاختصاصات خاصة علي ولاية الأراضي الزراعية وتقنينها.

وتابع:" مشاكل وتعقيدات تقينين الأراضي الزراعية كبيرة، وتستدعي من وزارة الصحة والجهات المعنية وضع قاعدة بيانات واضحة تحدد مساحات الأراضي وطريقة تقنينها ، مما يسهم في وضع خريطة متكاملة للمواطن تساعده علي تقنين الأرض والبدء في الزراعة وغيرها، بالإضافة إلي ما يساهم به في تحقيق الأمن الغذائي المطلوب".