قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة الخميس المقبل.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن سبب الانقطاع لتحويل مسار خط قطر 1000 مم ( الاستثمار ) أمام معهد الحرب الإلكترونية بمدينة نصر لزوم أعمال أعمدة المونوريل بالوفاء والأمل.

ومن المقرر أن يتم انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مراحل زهراء مدينة نصر – مناطق الهجانة 6,5,4,3 – عمارات زاهر – جبل الكعبة – إسكان مصر الجديدة – عمارات إعمار المرشدى ) .





وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 – 05 - 2022 الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم وذلك لمدة 6 ساعات .



وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول .