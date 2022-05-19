جمال شعبان: تشخيص آلام الصدر لا يعني عدم وجود مشكلة كبيرة بالقلب

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه يصاب الإنسان أحيانا بوجع شديد فى الصدر ويتم تشخيص حالته بأنها قصور فى الشرايين التاجية بعد إجرائه لقسطرة وتثبت نتيجة القسطرة طبيعية في التقرير normal coronary angio .



وأوضح استشاري أمراض القلب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه النتيجة لاتعنى أن المريض لا يعاني من مشكلة كبيرة فى القلب متوغلة في جدار القلب من الفروع والفريعات والشعيرات.





ولفت إلى أن هذه الحالة تصيب النساء أكثر، مؤكدا أن فى هذه الحالات لابد من الاستمرار على علاج الشرايين وضبط السكر والضغط والكولسترول.