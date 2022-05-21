مران قوي لـسيدات طائرة الأهلي في تونس

خاض الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي اليوم السبت مرانه الثاني في تونس، في إطار استعداده للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية، التي تقام بمدينة قليبية.



أقيم المران الثاني لـ«سيدات طائرة الأهلي» على صالة «محمد الزواوي»، بمدينة الهوارية، وبدأ بفقرة للياقة البدنية، وتبعه تدريبات قوية على الإرسال والاستقبال والإعداد والضربات الساحقة.



وتترقب بعثة فريق «سيدات طائرة الأهلي» الاجتماع الفني للبطولة الذي يعقد مساء اليوم، في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، وذلك لمعرفة أسماء الفرق المشاركة في البطولة، وجدول المباريات الخاص بها.



وتضم بعثة فريق «سيدات طائرة الأهلي» في تونس ١٤ لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، والأوكرانية بوجدانا، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.



ويضم الجهاز الفني لفريق لـ«سيدات طائرة الأهلي» كلا من المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد إخصائي التدليك.