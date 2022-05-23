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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدى عبد الغنى: الأهلي يرحب بانتقال كهربا لـ فيوتشر مقابل ضم نجم الفريق

كهربا
كهربا

كشف مجدى عبد الغني نجم الأهلي السابق، عن ترحّيب مسئولي النادي الأهلي بانتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق المُعار لنادي هاتاي سبور التركي لنادي فيوتشر من أجل ضم أحمد عاطف لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض مسئولو الأهلي على نظراؤهم في فيوتشر ضم أحمد عاطف مقابل حصولهم على لاعب أو أكثر من الأهلي الذين لا يحتاج إليهم المارد الأحمر، ورحّب المارد الأحمر بإتمام صفقة مقايضة تقضي بانتقال احمد عاطف للأهلي مقابل حصول فيوتشر على خدمات كهربا الذي لا يرغب موسيماني المدير الفني للأحمر في عودته مرة أخرى..

وشهدت الفترة الماضية محاولات مكثفة من الأهلي لضم أحمد عاطف الذي يُعد أحد أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم بعدما تألق مع ناديه بشكل لافت للنظر وسجل أهدافًا مؤثرة ورائعة.

وأكد مجدى عبد الغني، على مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في مباراة إنبي أمس بالدوري بعدما حصل على بعض المسكنات من أجل تخفيف حدة الآلآم التي شعر بها طوال الأيام الماضية وكادت تمنعه من المشاركة في اللقاء الذي فاز فيه الأهلي 2-1.


وعانى الشناوي من إصابة في العضلة الخلفية تسببت في مُغادرته ملعب مباراة الأهلي والبنك الأهلي الأربعاء الماضي بالدوري وكان من المفترض أن يغيب الحارس الدولي عن مباراة أنبي حتى لا تتفاقم إصابته.


لكن الشناوي طلب من الجهازين الفني والطبي المشاركة أمام إنبي، وأكد لهما أنه قادر على الدفاع عن عرين الأهلي بعدما حصل على بعض الأدوية والمسكنات التي من قللت من الآلام التي شعر بها خلال وعقب مباراة البنك الأهلي

 

مجدي عبد الغني الأهلى النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا هاتاي سبور التركي احمد عاطف

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