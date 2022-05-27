تعرف على طقس عمان اليوم.. والرستاق تسجل أعلى درجة حرارة

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية فى عمان، إن طقس اليوم الجمعة، يكون صحوًا إلى غائم جزئيًا على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار، وصحوًا بوجه عام على بقية المحافظات مع احتمال تصاعد الغبار بفعل حركة الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمفتوحة.

وتابعت الأرصاد العمانية أنه هناك فرص لتكون السحب على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة في آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

فيما تبلغ درجات الحرارة في ولاية السيب 42/ 35 وفي ولاية صلالة 32/ 27، وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 46 درجة الرستاق.