من الغردقة للساحل إلى شرم.. علاء زلزلي في جولة فنية الأسبوع المقبل

يحيي المطرب اللبنانى علاء زلزلي، حفلاً غنائياً كبيراً فى الغردقة الأسبوع القادم، وهي أولي حفلاته الفنية التي تمتد إلي الساحل الشمالي وشرم الشيخ، برعاية رجل أعمال لبناني.

تفاصيل حفل علاء زلزلي

ويقدم علاء زلزلي خلال الحفل، مجموعة من الأغنيات القديمة والحديثة منها، "نسيتك"، "تقبرني"، "شو بيرضيك"، "ملكت الروح"، "لو قد كلامك"، "بالزاف"، "الشكل حلو"، "يا عمري"، "ياي شو بحبك"، "يا معذبتني"، "عقلى طار"، "يا حنون"، و"داري"، "اسمحيلي"، "الشكل الحلو"، "الله وياك"، "أنت حرة"، "هوارة"، "دلعونة"، "بحبك يا حبيب"، "أنت حرة"، "حبي وغرامى" و"أنا قلت نسيتنا".

ويقول منظم الحفلات محمد عزاقير (أزاكو)، أن حفل الفنان علاء زلزلي هي بداية لمجموعة من الحفلات الكبرى التي ينظمها لكبار نجوم الفن.

الجدير بالذكر أن المطرب علاء زلزلي حقق نحاحاً كبيراً ببرنامجه "زلزال الكاش" خلال الماراثون الرمضاني السابق داخل العاصمة السورية "دمشق" عبر قنانة سما الفضائية.