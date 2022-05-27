عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الغردقة للساحل إلى شرم.. علاء زلزلي في جولة فنية الأسبوع المقبل

علاء زلزلي
علاء زلزلي

يحيي المطرب اللبنانى علاء زلزلي، حفلاً غنائياً كبيراً فى الغردقة الأسبوع القادم، وهي أولي حفلاته الفنية التي تمتد إلي الساحل الشمالي وشرم الشيخ، برعاية رجل أعمال لبناني.

 

تفاصيل حفل علاء زلزلي

ويقدم علاء زلزلي خلال الحفل، مجموعة من الأغنيات القديمة والحديثة منها، "نسيتك"، "تقبرني"، "شو بيرضيك"، "ملكت الروح"، "لو قد كلامك"، "بالزاف"، "الشكل حلو"، "يا عمري"، "ياي شو بحبك"، "يا معذبتني"، "عقلى طار"، "يا حنون"، و"داري"، "اسمحيلي"، "الشكل الحلو"، "الله وياك"، "أنت حرة"، "هوارة"، "دلعونة"، "بحبك يا حبيب"، "أنت حرة"، "حبي وغرامى" و"أنا قلت نسيتنا".

 

ويقول منظم الحفلات محمد عزاقير (أزاكو)، أن حفل الفنان علاء زلزلي هي بداية لمجموعة من الحفلات الكبرى التي ينظمها لكبار نجوم الفن.

 

الجدير بالذكر أن المطرب علاء زلزلي حقق نحاحاً كبيراً ببرنامجه "زلزال الكاش" خلال الماراثون الرمضاني السابق داخل العاصمة السورية "دمشق" عبر قنانة سما الفضائية.

علاء زلزلي حفل علاء زلزلي المطرب اللبنانى علاء زلزلي الساحل الشمالي شرم الشيخ الغردقة المطرب علاء زلزلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

فرج عامر : 30 ألف مشجع يؤازرون الأهلي أمام الوداد المغربي

روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود

موضوعات متعلقة

قبل الختام.. منى زكي تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

الراقصة دينا تشعل حفل زفاف دنيا عبد العزيز في نويبع

على طريقة فوازير نيللي وشريهان.. دومينيك حوراني تطرح أحدث كليباتها

بث مباشر.. جلسة محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد

تنظيم وليد منصور .. راغب علامة يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

ترحموا لأبويا.. العراقية كادي القيسي تنشر صورة جثمان والدها

ناويها.. محمد حماقي يشعل حماس الجمهور السعودي في حفل جدة

ترشيحاتنا

إنفلونزا الطماطم .. كيفية انتقالها والوقاية منها

قناة إسرائيلية: أقمار صناعية تكشف بناء إيران لأكبر سفن الحرس الثوري

تصيب السيدات وتستغرق ساعات .. حسام موافي يكشف أعراض الذبحة الكاذبة |فيديو

تونس .. أمر قضائي بـ منع راشد الغنوشي من السفر

تقدم بتظلم منذ شهر.. كواليس عودة حسن شاكوش للغناء

ترقص في زفاف دنيا.. شاهد| أحدث ظهور للفنانة ميسرة بعد فترة اختفاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ دنيا عبد العزيز بـ فستان الفرح في يوم زفافها

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

فيديو

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

كاميل فاسكويز .. قصة محامية لاجئة خطفت الأنظار في قضية جوني ديب وأمبر هيرد "فيديوجراف"

5 أفراد من أسرة واحدة .. تفاصيل واقعة الشيخ زايد .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ