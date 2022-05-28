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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سائق حاول إدخال مخدرات لشقيقه في حجز قسم أول شبرا الخيمة

متهم - صورة أرشفية
متهم - صورة أرشفية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط سائق مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة حاول إدخال كمية من المواد المخدرة داخل الزيارة المعدة لشقيقه النزيل بحجز القسم على ذمة أحد القضايا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط سائق، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة لشقيقه النزيل بسجن القسم.


وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط المباحث بالقسم، بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين تمكن من ضبط "أ ع م"، 35 سنة سائق مقيم دائرة القسم، وبحوزته 45 جراما من مخدر الحشيش و60 جرام من مخدر البودر، و17 قرص مخدرا موضوعة داخل الزيارة المعدة لشقيقه "م ع م" النزيل بسجن القسم علي ذمة أحد القضايا مخدرات.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها لشقيقه النزيل بسجن القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شبرا الخيمة المواد المخدرة أمن القليوبية مدير أمن القليوبية

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